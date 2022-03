20.000 kilogram Oekraïens voedsel opgekocht voor asieldieren

House of Animals heeft zaterdag 20.000 kilogram honden -en kattenvoer van een diervoeding fabrikant in de Oekraïne kunnen kopen om duizenden hongerige asieldieren in het door oorlog getroffen land van een hongerdood te redden. Dit meldt House of Animals zondag

'Samenwerking met Oekraïense partnerorganisaties'

'Veel van deze asielen zijn op dit moment moeilijk of niet te bereiken en daarom heeft het crisisteam van House of Animals dankzij Oekraïense partnerorganisaties depots in Lviv (Oekraïne) en in Przemysl bij de grens in Polen, tot haar beschikking', aldus House of Animals. Dankzij samenwerking met lokale dierenbeschermers en dierenwelzijnsorganisaties starten we volgende week met een doorstroom van voedsel en andere eerste levensbehoeften vanuit Lviv (Oekraïne).

'Cruciaal om grote voorraad voer op strategische plaats in Oekraïne te hebben'

Karen Soeters van House of Animals: 'Tot twee dagen geleden was de situatie uitzichtloos, asielen werden gebombardeerd, ze zitten zonder voer en niemand kan ze te hulp schieten. Nu zien we kleine successen van mensen die hun leven riskeren en die het lukt om voer te brengen. Daarom is het cruciaal om een grote voorraad voer op een strategische plaats in de Oekraïne te hebben. Wij verwachten dat volgende week meerdere asielen kunnen bevoorraden.'

Hulpactie

House of Animals startte vorige week een hulpactie voor de opvang Sirius in Kiev. Sirius is de grootste opvang van honden en katten in Oekraïne. Oprichter Alexandra Mezinova helpt ruim 3.100 honden en 218 katten in barre omstandigheden. Ze heeft geen elektriciteit, amper te eten en ook drinkwater is er niet. Het is momenteel niet mogelijk om voer naar de opvang in Kiev te sturen omdat alle mogelijke routes naar Sirius onder controle staan van Russische troepen. De russen schieten op iedereen die in de buurt komt.

'We blijven hier'

Een woordvoerder van de opvang in Sirius verblijft op dit moment in Kiev en zegt: 'Het is waarschijnlijk veiliger om Kiev nu te verlaten, maar wij blijven hier omdat we eten naar de dieren willen brengen zo gauw er een ‘veilige’ route naar de opvang is. Ik wil namens iedereen van Sirius de duizenden Nederlanders bedanken die een donatie voor ons hebben gedaan. Het geeft ons kracht te weten dat we niet alleen zijn.'

230.000 euro ingezameld

Inmiddels is er meer dan 230.000 euro gedoneerd voor de honden en katten in Sirius. Met dit bedrag zal House of Animals ook andere shelters in Oekraïne helpen. 'Ons crisisteam is dag en nacht bezig om de mogelijkheden te bekijken en soms verandert de situatie per uur. Het belangrijkste is dat er zo snel mogelijk een humanitaire corridor komt zodat we in het zwaarst getroffen gebied noodhulp kunnen bieden', aldus Soeters.