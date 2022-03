Kabinet wil niks doen aan de hoge brandstofprijs

Minister Kaag zei wel te willen kijken naar "alle opties" voor extra compensatie vanwege de snel stijgende energieprijzen door de oorlog in Oekraïne. "We zijn hartstikke hard bezig om te kijken op welke manier we het zo dragelijk mogelijk kunnen maken voor de mensen", aldus de minister. Het gaat dan om dit jaar en 2023.

Op dit moment is de adviesprijs van een liter benzine op dit moment bijna 2 euro 35 cent. Het kabinet maakt zich volgens de minister zorgen over de toenemende hoge inflatie in ons land, "Het raakt veel mensen."

Op dit moment zorgt de brandstofprijs voor het spekken van de schatkist. Op benzine en diesel heft de overheid 21 procent btw. Minister Kaag denkt dat het kabinet deze week nog met plannen komt om te kijken waar burgers financieel wel mee geholpen zijn.

Voorlopig lijkt het er op dat de Nederlander, zolang de oorlog voort duurt, zal boeten voor Poetin zijn beleid.