Zorgen in de zorg door toename coronagevallen

Het aantal coronagevallen blijft opnieuw toenemen. Het RIVM meldde gisteren 66.794 nieuwe besmettingen en dat is hoog.

Bijna een derde van de zorg- en welzijnsmedewerkers verwacht dat de werkdruk de komende maanden sterk toeneemt, zo meldt RTL nieuws. De medewerkers verwachten dat de werkdruk onder meer zal stijgen door het loslaten van de coronamaatregelen en de nog geplande inhaalzorg.

Vanaf vandaag kunnen jongeren van 12 t/m 17 jaar die dat willen een boostervaccinatie halen bij de GGD. Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft het vaccin van BioNTech/Pfizer hiervoor positief beoordeeld. De keuze voor een boostervaccinatie is vrijwillig en jongeren kunnen telefonisch een afspraak maken. Hoewel de meeste jongeren na vaccinatie bijna niet ziek worden van de omikron-variant, kunnen er redenen zijn waarom jongeren een booster willen. Bijvoorbeeld omdat zij zelf kwetsbaar zijn of kwetsbare gezins- of familieleden willen beschermen.