FNV: Afhandelingspersoneel Schiphol gaat minimaal 14 euro per uur verdienen

FNV heeft voor het eerst met zes afhandelingsbedrijven op Schiphol en andere Nederlandse luchthavens een onderhandelingsresultaat voor één sector-cao getekend. In de nieuwe cao gaan bijna alle medewerkers minimaal 14 euro per uur verdienen.

'Historisch'

De vakbond noemt het historisch en een eerste grote stap in het keren van de race naar beneden op de luchthaven. Roos Rahimi, bestuurder FNV Luchtvaart: ‘Veel medewerkers, die nu net boven het minimumloon verdienen, gaan er daardoor in drie jaar tijd meer dan 20 procent op vooruit. Dat is fantastisch.’

'Samen met ons de handen ineengeslagen'

In de cao is afgesproken dat alle salarisschalen in drie jaar tijd aangepast gaan worden. De zes afhandelingsbedrijven, Axxicom, dnata, Aviapartner, Menzies, Swissport en Viggo, geven daarbij de garantie dat iedereen er in die drie jaar minimaal 6 procent op vooruit gaat. ‘Waar voorheen de afhandelingsbedrijven elkaar beconcurreerden op arbeidsvoorwaarden, hebben ze nu samen met ons de handen ineengeslagen. Hiermee is de basis gelegd voor een sector waarin medewerkers zich weer gewaardeerd gaan voelen’, aldus Rahimi.

Onregelmatigheidstoeslag

Naast een flinke loonsverhoging is ook afgesproken dat de jeugdloonschalen verdwijnen en dat de onregelmatigheidstoeslag blijft bestaan. Voor werken in de avond en nacht en op zaterdag en zondag, krijgen de medewerkers een toeslag van respectievelijk 22%, 33%, 25% en 40%. Ook is er een nieuwe reiskostenvergoeding afgesproken van 19 cent per kilometer, die meestijgt als de overheid besluit die te verhogen.

Minder uren

Verder moeten alle afspraken bij elkaar zorgen voor betere roosters, waaronder de afspraak dat twee diensten op één dag niet meer is toegestaan. Onder de nieuwe cao is het voor alle medewerkers van 60 jaar en ouder mogelijk om met behoud van een deel van het salaris en het hele pensioen minder uren te gaan werken. Afspraken over een gezamenlijke pensioenregeling gaan later nog gemaakt worden.

Schiphol Group

Jaap de Bie, bestuurder FNV Luchtvaart ziet deze cao als eerste, belangrijke stap in het stoppen van de race naar beneden op de luchthaven. ‘Medewerkers krijgen met deze cao een leefbaar loon en worden weer gewaardeerd voor het belangrijke werk dat ze doen. Wij willen dat voor alle mensen die op de luchthaven werken. De Schiphol Group moet het belang gaan inzien van vestigingseisen voor de bedrijven die actief zijn op de luchthaven. Deze sector-cao kan daarbij een prachtig uitgangspunt zijn.’