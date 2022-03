Voetganger overleden na aanrijding met kiepwagen in Rotterdam

Dinsdagochtend is in Rotterdam een vrouw om het leven gekomen na een aanrijding met een vrachtwagen op de Arrheniusweg. Dit meldt de politie dinsdag.

Overleden

Rond 10.00 uur stak de vrouw de weg over op de Arrheniusweg ter hoogte van een rij woningen, net voorbij winkelcentrum de Binnenhof. Daar kwam zij in botsing met een kiepwagen. Meerdere hulpdiensten kwamen direct ter plaatse maar hulp mocht niet meer baten. De vrouw overleed helaas ter plekke.

Bestuurder kiepwagen aangehouden

Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan en gesproken met getuigen. De bestuurder, een 76-jarige man uit Papendrecht, is aangehouden. Hij wordt verhoord op het politiebureau.