Man schietpartij Vinkeveen overleden

De man die betrokken raakte bij een schietpartij in Vinkeveen afgelopen weekend is overleden. Dat maakt de politie vanmiddag bekend.

In de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 maart vond een schietincident plaats op een parkeerterrein vlakbij een horecagelegenheid aan de Groenlandsekade. Een van de verdachte, een 27-jarige man, is maandag 7 maart aan zijn verwondingen overleden. Op het stoffelijk overschot wordt gerechtelijke sectie verricht.

De politie heeft zondag zes mannen in de leeftijd van 21 tot 43 jaar aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht, rol en betrokkenheid van alle verdachten. Een van hen is overleden, de andere vijf zitten in voorlopige hechtenis en worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.