OM bekijkt zaak rond dood 14-jarige Tamar op Marken opnieuw

Deskundigenbijeenkomst

Naar aanleiding van de klacht van de nabestaanden hebben verkeersanalisten van de Koninklijke Marechaussee de dossierstukken van de plaats van het ongeval bekeken. Daaruit komt naar voren dat er nog vragen zijn wat er de nacht van het verkeersongeval is gebeurd.

Aanwijzingen lichaam Tamar verplaatst

Ook zijn er aanwijzingen dat het lichaam van Tamar is verplaatst. Het OM gaat daarom een deskundigenbijeenkomst beleggen, waarin dit opnieuw wordt bekeken door onafhankelijke experts. Daarbij zullen tevens OM-functionarissen en medewerkers van verschillende politiediensten aansluiten. Aan de nabestaanden en hun advocaat is gelegenheid geboden om openstaande vragen in te brengen.

Eerdere beslissing

De bestuurder heeft in juni 2021, op basis van de toenmalige resultaten van het opsporingsonderzoek, een OM strafbeschikking aangeboden gekregen. Het OM was van oordeel dat de bestuurder onvoldoende op de weg had gelet, een verkeersovertreding die is beboet met 1.500,- euro.

Innen boete uitgesteld in afwachting deskundigenbijeenkomst

Het innen van deze boete is uitgesteld in afwachting van de resultaten van de deskundigenbijeenkomst. Ook de behandeling van de artikel 12 klacht wordt aangehouden in afwachting van de uitkomst van de deskundigenbijeenkomst. Het is op voorhand niet te zeggen op welke termijn meer duidelijkheid is te geven. Deze ontwikkelingen zijn in een persoonlijk gesprek toegelicht aan de nabestaanden en hun advocaat. Ook de raadsman van de bestuurder is hierover geïnformeerd.