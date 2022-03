Camper in Hoogeveen vannacht compleet uitgebrand

Rond middernacht, in de nacht van woensdag op donderdag, kreeg de brandweer een melding van een camperbrand aan de Leeuweriklaan in Hoogeveen.

Camper geheel verloren

Aldaar stond een camper geparkeerd die volledig in brand stond. De camper ging geheel verloren. Bij deze brand raakten ook nog enkele geparkeerde auto's beschadigd. Ook een grote boom die naast de camper stond raakte door de vuurzee in brand. Over de oorzaak van de brand is niets bekend op dit moment.