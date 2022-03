Man overleden na val van schip bij sluizen in Brabantse Willemstad

In de nacht van woensdag op donderdag is een opvarende medewerker van een schip dat bij de sluizen in Willemstad lag, in de vroege ochtend van donderdag 10 maart 2022 om het leven gekomen door een noodlottig ongeval. Dit meldt de politie donderdag.

Lichaam vrijgegeven

'Zijn lichaam werd rond 05.00 uur vrijgegeven door de officier van justitie, nadat er onderzoek naar de toedracht was gedaan', aldus de politie.

Man overleden

Omstreeks 03.00 uur werden hulpdiensten via 112 gebeld door de schipper van de boot, omdat één van zijn medewerkers overboord was gevallen. Politie, ambulances en een traumahelikopter werden naar Willemstad gestuurd door het Operationeel Centrum. De schipper heeft de man zelf uit het water gehaald. Hulpverlening mocht helaas niet meer baten, de man was al overleden.

Camerabeelden bekeken

Politiemensen van Forensische Opsporing zijn ter plekke geweest om onderzoek te doen. Er is geen sprake van een misdrijf. Door hen zijn onder andere camerabeelden bekeken waarop het ongeval is te zien. Omdat de familie van de buitenlandse medewerker nog niet in kennis is gesteld, kan de politie op dit moment geen identiteitsgegevens delen.