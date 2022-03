Vrachtwagen vol aardappelen loopt vast na nemen te krappe bocht

Woensdagavond kwam er op De Knokert, een parallelweg naast de N279 in Veghel, een vrachtwagen in de problemen. Een vrachtwagenchauffeur nam een te krappe bocht, waardoor de trailer geladen met aardappelen vast kwam te zitten in de berm van de sloot.

Gevaar op kantelen

De trailer was volgeladen, door het gewicht dreigde de trailer volledig te kantelen. Medewerkers van het transportbedrijf wisten dit te voorkomen door de trailer aan een tractor vast te maken. De trailer werd leeggemaakt en de lading aardappelen werden in de berm geschoven met een loader. Een kraan heeft later de aardappelen weer uit de berm gehaald en overgeladen in een andere trailer. De Knokert was tijdens het incident versperd, er raakte niemand gewond.