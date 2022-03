Acht aanhoudingen na online oplichting Apeldoorn

Acht mannen in de leeftijd van 16 tot 23 jaar zijn aangehouden als verdachten van oplichting. De groep wordt verdacht meegewerkt te hebben aan oplichting middels bankhelpdeskfraude. Hierbij doet iemand zich voor als medewerker van een bank en licht zo mensen op. In dit onderzoek is een man van 84 uit Apeldoorn het slachtoffer geworden. De man is door de gewiekste oplichting 70.000 euro kwijt.

Het onderzoek kwam aan het rollen na een melding van oplichting halverwege januari. Het slachtoffer werd benaderd door een ‘medewerker’ van een bank. Na een lang telefoongesprek en het installeren van een programma waardoor de fraudeur mee kon kijken in de computer van het slachtoffer, wist de oplichter tienduizenden euro’s weg te sluizen. Wie van de aangehouden verdachte welke rol binnen de oplichting heeft gespeeld, wordt onderzocht.

Meerdere telefoons en laptops

Uit onderzoek bleek dat de groep bezig was met oplichting vanaf een vakantiepark in Drenthe. Daarop is direct gereageerd en zijn de verdachten aangehouden. De mannen komen uit de provincie Groningen en Drenthe en zitten op dit moment vast. Tijdens de doorzoeking van de vakantiewoning zijn meerdere laptops in beslaggenomen, rond de 20 telefoons, meerdere simkaarten en twee wapens waarvan onderzocht wordt of het om echte vuurwapens gaat of niet.