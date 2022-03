Hoe kun je met kleine aanpassingen jouw woning stijlvoller maken?

Veel mensen genieten van het inrichten van hun huis. Deze mensen lijken precies in te kunnen zien welke kleuren of meubels goed bij elkaar passen. Helaas is dit inzicht niet voor iedereen weggelegd. Misschien herken je het wel, je koopt iets en denkt dat het heel goed in de woonkamer zal staan. Maar als je thuis komt blijkt al snel dat de stijl van het voorwerp of de kleur niet binnen het gehele plaatje past. Daarom hebben we een paar handige tips voor een rijtje gezet, zodat ook mensen zonder deze talenten hun woning stijlvol in kunnen richten.

Less is more

In 2022 zien we steeds meer dat er voor een minimalistische uitstraling gekozen wordt. Dit betekent dat er lichte kleuren gekozen worden als wit en beige. Een strakke omgeving met meubels van licht gekleurd hout of met een industriële afwerking. Daarnaast wordt er maar weinig decoratie geplaatst, maar juist veel groen. Het idee is om een omgeving te creëren waar je tot rust komt. Een ander voordeel is natuurlijk dat je dagelijks veel minder op hoeft te ruimen omdat er simpelweg minder in de weg staat.

Let op details

Als je een minimalistische uitstraling niet helemaal ziet zitten, dan kun je er altijd voor kiezen om kleurrijke accenten toe te voegen. Zo kun je bijvoorbeeld een paar mooie vloerkleden aanschaffen in dezelfde kleur als de gordijnen of de kussens op de bank. Vloerkleden met structuur zijn ook helemaal in, denk aan jute vloerkleden. De woonkamer kan nog steeds een strak voorkomen hebben met een paar kleurrijke elementen. Ook kun je ervoor kiezen om een paar mooie grote vazen aan te schaffen of een leuke kaarsjes in verschillende kleuren. Er zijn enorm veel opties. Neem online eens een kijkje op websites over interieur, daar zul je veel inspiratie op kunnen doen.

Groene accenten

Het is bijna lente. De dagen worden langer en we kunnen weer genieten van de zon! Om de lente een beetje in huis te halen kun je een prachtig vers bosje bloemen op tafel zetten. Dit ziet er niet alleen mooi uit maar laat ook aan bezoekers weten dat je het onderhouden van jouw woning belangrijk vindt. Je zet net die extra stap. Daarnaast is het helemaal in om veel planten te hebben. Als je hier tijd voor hebt kun je er voor kiezen om een paar planten aan te schaffen. Tegenwoordig is het motto hoe groter hoe beter!