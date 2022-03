Dansleraar uit Brabant beschuldigd van ontucht

Een van de vrouwen die aangifte heeft gedaan is Kim Koumans uit Oosterhout. Tegenover de NOS zegt de vrouw dat ze het moeilijk vindt om aangifte te doen. ‘Dat proces is heel zwaar omdat je dingen die je hebt weggestopt weer omhoog moet halen.’

De derde vrouw heeft geen aangifte gedaan omdat de dansleraar voor haar zaak al is veroordeeld. Voor de vierde vrouw is de kans op een aangifte uitsloten omdat de zaak verjaard is. Deze misstanden zouden in de jaren 90 al hebben plaatsgevonden.

Kim Koumans brengt sinds 2021 misstanden in de danswereld onder de aandacht. De ontucht met haar zou in 2004 hebben plaatsgevonden. In het belang van het onderzoek kan Koumans niet zeggen wat de dansleraar met haar gedaan heeft. ‘Het liefste wil ik aan de hele wereld vertellen wat er is gebeurd, maar dat kan de zaak schaden. Ook kan de danstrainer mij beschuldigen van laster en smaad.’