Afghaanse fixers hebben geen recht op overbrenging naar Nederland

De rechtbank Den Haag heeft vandaag in kort geding beslist dat de Staat niet verplicht is twee Afghaanse mannen die vóór de val van het vliegveld van Kabul voor Nederlandse journalisten hebben gewerkt (zogenaamde fixers) van Pakistan naar Nederland over te brengen. Het gaat om twee mannen die, ondanks een aanvraag daartoe, niet voorkomen op de evacuatielijsten die in augustus 2021 door het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn opgesteld. Zij zijn gevlucht uit Afghanistan en verblijven in Pakistan.