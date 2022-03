Megazitting in onderzoek grootste ketamine-vangst ooit woensdag van start

Woensdag 16 maart start bij de rechtbank in Haarlem de megazitting in het omvangrijke onderzoek naar een criminele organisatie die ervan verdacht wordt zich bezig te houden met grootschalige handel in verdovende middelen zoals cocaïne, amfetamine, methamfetamine en handel in ketamine. 'Voor de zaak zijn 10 zittingsdagen uitgetrokken, 9 verdachten zijn gedagvaard om zich voor de rechtbank te verantwoorden', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandagmiddag.

Achtergrond

In oktober 2020 zijn in een strafrechtelijk onderzoek naar een criminele organisatie op verschillende plaatsen in Nederland meerdere verdachten aangehouden en werden er op diverse locaties doorzoekingen verricht. Een 33-jarige en een 38-jarige man, beiden woonachtig in Hoofddorp, worden gezien als de leiders van de criminele organisatie.

Ruim 350 kg ketamine aangetroffen

Bij de doorzoekingen werden ruim 350 kg ketamine met een straatwaarde van ruim 8 miljoen euro, de grootste hoeveelheid ooit aangetroffen in Nederland, ruim 100.000 euro in cash, enkele dure auto’s, 2 vuurwapens en veel designer-artikelen inbeslaggenomen. De ketamine en het geld werden aangetroffen in verschillende verborgen ruimtes in een bedrijfsruimte in Hoofddorp.

Aanleiding

Het strafrechtelijk onderzoek werd medio 2018 opgestart nadat de politie informatie ontving dat de criminele groepering zich bezig zou houden met de handel in verdovende middelen en ketamine. In het onderzoek is gebruik gemaakt van chatgesprekken die gevoerd werden met cryptotelefoons van EncroChat.

400 kilo cocaïne in IJmuiden en een methamfetaminelab in Hollandscheveld

Gedurende het onderzoek is bewijs verzameld voor de betrokkenheid van enkele verdachten bij een onderschepte partij van 400 kg cocaïne in een bedrijfsruimte in IJmuiden in februari 2019. Daarnaast wordt de criminele organisatie verdacht van het exploiteren van een drugslab in Drenthe waar methamfetamine (beter bekend als ‘ice’) werd geproduceerd en van een afvaldumping in Ermelo. Bij het produceren werd gebruik gemaakt van Mexicaanse laboranten.

Ketamine

Ketamine is niet opgenomen op lijst I of II van de Opiumwet, maar is een geneesmiddel dat zonder registratie niet verhandeld mag worden of in handelsvoorraden in bezit mag zijn. Omdat ketamine in ontwikkelingslanden nog als (dier)geneesmiddel wordt gebruikt, staat het niet op lijst I van de Opiumwet. Handel zonder registratie is echter strafbaar in de Geneesmiddelenwet, met een maximale straf van 6 jaar gevangenisstraf.

Partydrug

Ketamine is in opkomst als partydrug, maar is zeer schadelijk voor de volksgezondheid. Een van de gezondheidseffecten blijkt incontinentie te zijn, ook bij jonge mensen. Tijdens de coronacrisis is het gebruik van ketamine populairder geworden. De handel gaat bovendien vaak gepaard met andere vormen van criminaliteit, zoals witwassen en wapenbezit. Naast de verkoop van ketamine gaat het in deze strafzaak ook om de handel van meer dan 100 kilo ketamine afkomstig uit Duitsland en uit Pakistan.