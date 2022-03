Personeel blust zelf brand bij Restaria De Smickel aan de Veerstraat in Son en Breugel

De brandweer werd maandagavond rond 20.10 uur gealarmeerd voor een brand bij Restaria De Smickel aan de Veerstraat in Son en Breugel. Het vuur was al door een van de personeelsleden met een brandblusser gedoofd.

Rook

In de horecagelegenheid hing rook, de rook werd door de brandweer met een overdrukventilator verdreven. Over de oorzaak van de brand, en wat er exact heeft gebrand is niet bekend. Evenals of er ten tijde van het uitbreken van de brand klanten in de zaak aanwezig waren. Na het ventileren hebben brandweerlieden metingen verricht en het pand weer overgedragen aan het personeel.