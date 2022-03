Doorbraak in onderzoek naar overvallen tijdens date afspraken

Met de aanhouding vanmorgen van een 22-jarige Tilburger heeft de politie een doorbraak bereikt in het onderzoek naar overvallen op mannen tijdens date afspraken. De 22-jarige Tilburger wordt verdacht van betrokkenheid bij de overval van een 52-jarige man op vrijdag 31 december jl. op het Mascagnihof. De recherche onderzoekt of hij aan meer van dergelijke berovingen gelinkt kan worden.

Een 52-jarige Brabander maakte vrijdag 31 december 2021 via een dating app, naar zijn idee een afspraak met een vrouw. Op de afgesproken plek bij het Mascagnihof stapten echter drie mannen bij hem in, die hem bedreigden met een mes en dwongen een fors geldbedrag op te nemen van zijn rekening. Ze stapten uiteindelijk op het Perosihof weer uit.

Uitgebreid onderzoek

De politie stelde direct een uitgebreid onderzoek in. Via onder meer camerabeelden kwamen de rechercheurs op het spoor van een 22-jarige Tilburger die werd herkend als één van de drie mannen die het slachtoffer zou hebben beroofd. Hij is vanmorgen, dinsdag 15 maart 2022 als verdachte aangehouden. De speurders onderzoeken of hij ook betrokken is geweest bij andere soortgelijke berovingen in Tilburg eind 2021 en begin 2022.