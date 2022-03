Politie houdt grootschalig onderzoek naar drugs en vuurwapens in Arnhem

Dinsdag heeft de politie op meerdere locaties in en rond Arnhem doorzoekingen gedaan in een onderzoek naar productie en handel van drugs, vuurwapens en witwassen. 'Zes personen zijn aangehouden. Ook zijn meerdere vuurwapens, auto’s, goederen en administratie in beslag genomen', zo meldt de politie dinsdag.