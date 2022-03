Arrestatieteam houdt man aan in Arnhem op verdenking van gijzeling

De politie heeft woensdagochtend een man uit Arnhem aangehouden op verdenking van gijzeling, handel in verdovende middelen en het bezit van vuurwapens. Dit meldt de politie woensdag

Arrestatieteam

'Het arrestatieteam kon de bewoner van het pand aan de De Bosch Kemperstraat in de vroege ochtend aanhouden. Na de aanhouding is de woning doorzocht, daarbij zijn verschillende goederen aangetroffen en in beslag genomen. Het gaat om een vuurwapen, mogelijk verdovende middelen en een aanzienlijk geldbedrag', aldus de politie.

Gijzeling in 2020

De aangehouden verdachte zou ook betrokken zijn geweest bij een gijzeling in 2020. Onderzoek moet verder duidelijkheid geven over deze gijzeling en wat de exacte rol van de verdachte is geweest. De man zit nog vast.