Man aangehouden na gebruik nep-inlogsites banken van Twentse panelbouwer

Phishing

De jonge Hagenaar is naar voren gekomen in het onderzoek naar de afnemers van de panelbouwer, die in de cyberwereld bekend was als Haiku. Haiku leverde de nep inlogsites op bestelling aan verschillende afnemers die daarmee vervolgens door middel van phishing achter de inloggegevens van bankklanten aan gingen.

Nep-inlogscherm bank

Klikten de klanten van een bank op de toegezonden link, die bijvoorbeeld in apps of sms-en werden verstuurd, dan kwamen ze op een door Haiku gebouwd nep-inlogscherm. De inloggegevens voor internetbankieren die daar werden ingevuld werden afgevangen door criminelen die hier vervolgens de bankrekening mee leeghaalden. De Almeloër was daarmee een belangrijke facilitator en leverde ‘cybercrime as a service’.

Phishingpanel

De dinsdag aangehouden Hagenaar wordt verdacht van oplichting, gekwalificeerde diefstal, computervredebreuk, witwassen, het voorhanden hebben van een phishingpanel en deelname aan een criminele organisatie. 'Bij een doorzoeking in zijn woning zijn onder andere gegevensdragers inbeslaggenomen. De verdachte wordt donderdag 17 maart voorgeleid', aldus de politie.