Rode Kruis opent hulplijnen voor naar Nederland gevluchte Oekraïners

‘Informatielijn Oekraïne’

Via deze WhatsApp-hulplijn worden mensen in het Oekraïens of Engels geholpen. Ook opent de hulporganisatie een Nederlandstalige telefonische ‘Informatielijn Oekraïne’. Die is voor mensen die in het Nederlands hulp willen vragen of juist hulp willen aanbieden. Het Rode Kruis helpt mensen die uit Oekraïne in Nederland aankomen ook op verschillende andere manieren.

'Zware tijd achter de rug'

'De mensen die het geweld in Oekraïne zijn ontvlucht, hebben vaak een zware tijd achter de rug. Als Rode Kruis vinden we het belangrijk dat deze mensen in Nederland goed worden opgevangen en dat zij goede informatie krijgen over waar ze terecht kunnen voor hulp', zegt Marieke van Schaik, algemeen directeur van het Rode Kruis.

WhatsApp-hulplijn Oekraïens en Engels

De mensen die Oekraïne ontvlucht zijn, hebben bij aankomst in Nederland vaak geen idee waar zij terecht kunnen voor hulp. Zij spreken de taal niet en kennen de weg niet. Via de WhatsApp-hulplijn kunnen mensen vragen stellen in het Oekraïens en Engels. Vrijwilligers beantwoorden die vragen in de taal waarin de vragen binnenkomen. Waar het Rode Kruis zelf niet kan helpen, worden mensen doorverwezen naar gespecialiseerde instanties. Voor vragen in het Oekraïens en Engels kunnen mensen terecht op 06 48 15 80 53.

Informatielijn Oekraïne voor Nederlandstaligen

Mensen die in het Nederlands hulp willen vragen of bieden, kunnen terecht bij de Nederlandstalige ‘Informatielijn Oekraïne’. Ze kunnen bijvoorbeeld contact opnemen met vragen over hoe ze tijdelijke huisvesting kunnen aanbieden. De Informatielijn Oekraïne is op werkdagen tussen 9.00 en 21.00 uur bereikbaar via 070 44 55 888.

Humanitaire Servicepunten

In Amsterdam en Utrecht heeft het Rode Kruis samen met andere organisaties Humanitaire Servicepunten ingericht. Op deze plekken worden treinreizigers uit Oekraïne opgevangen. De huidige Humanitaire Servicepunten bevinden zich op de stations Utrecht Centraal en Amsterdam RAI. Vanuit deze plekken worden mensen naar hun logeeradres of noodopvang gebracht.