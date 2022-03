De do’s en don’ts van daten

Als je al een tijdje vrijgezel bent dan ben je vast vaak aan het daten. Daten is altijd spannend. Er zijn verschillende apps die je erbij kunnen helpen, maar je kunt natuurlijk ook iemand in de kroeg tegenkomen waar je mee op date gaat. Zijn er dingen die je kunt doen om je date beter te laten verlopen?

Do: bel met je date voordat je afspreekt

Voordat je met iemand afspreekt is het wel fijn om eerst iemands stem te horen. Dan weet je gelijk hoe iemand communiceert. Echt met elkaar praten is anders dan elkaar appjes sturen. Wil je ook weten hoe iemand eruit ziet? Dan zou je ook kunnen voorstellen om te videobellen. Zo weet je van te voren met wat voor iemand je te maken hebt. Dat voorkomt teleurstellingen op de date zelf.

Don’t: thuis afspreken

Het is niet verstandig om gelijk thuis af te spreken met iemand die je nog nooit hebt ontmoet. Het is een fout die vaak gemaakt wordt. Je kunt makkelijk in ongemakkelijke situaties terechtkomen. Stel je voor dat je date niet leuk is, maar bij jou thuis op de bank blijft zitten en van alles van je verwacht, dan is het een stuk moeilijker om de date te beëindigen dan wanneer je buiten in het park afspreekt.

Do: laat je koppelen

Heeft je vriend of vriendin een hele leuke kennis heeft en vindt hij of zij dat diegene echt bij je past? Twijfel dan niet en ga op date. Heb vertrouwen in je vrienden en vriendinnen. Zij kennen jou het beste en vinden je niet voor niets een match met iemand die ze goed kennen. Sta er dus altijd voor open voor een date die geregeld wordt door je vrienden.

Don’t: Over je ex praten

Doe dit niet! Nooit! Praat niet over je ex-partner. Voel je tijdens de eerste date de behoefte om te praten over je ex-partner, dan ben je waarschijnlijk nog niet klaar aan om aan een nieuwe relatie te beginnen. Je kunt dan beter even wachten met daten totdat je er echt overheen bent.

Do: Wees eerlijk

Wees altijd eerlijk tijdens een date. Vertel geen leugens over jezelf in je online profiel, maar zeker niet tijdens je eerste date. Het is niet nodig om jezelf interessanter te maken door leugens te vertellen of om de feiten wat aan te dikken. Vertel ook niet teveel over jezelf in een keer. Loopt de eerste date uit op een tweede ontmoeting, dan heb je ook dan nog wat te vertellen.

Don’t: Te serieus overkomen

In een relatie kun je praten over serieuze onderwerpen, maar tijdens een eerste date wil je de sfeer zo luchtig en positief mogelijk houden. Vraag liever naar iemands hobbies dan wat wat zijn politieke voorkeur is of hoe hij aankijkt tegen klimaatverandering of armoede in de wereld.

Do: Toon interesse

Praat tijdens je eerste date niet alleen over jezelf, maar toon interesse in de ander. Vraag naar zijn of haar werk, hobby's, favoriete eten enzovoort. Natuurlijk mag je ook het een en ander over jezelf vertellen, maar houdt de balans in de gaten.

Don’t: Drink niet teveel alcohol

Een paar drankjes mag natuurlijk best, maar zorg ervoor dat je op je eerste date niet dronken wordt. Dat is niet de beste indruk die je kunt maken. Daarnaast kun je als je dronken bent dingen doen waar je later spijt van kunt krijgen, omdat je minder remmingen hebt. Houd het dus bij een paar drankjes om wat meer ontspannen te raken, of beter, houd het bij een cola.

Do: Trek iets aan waarin je je comfortabel voelt

Draag kleren die lekker zitten en waar jij je mooi en zelfverzekerd in voelt. Laat dat leuke jurkje of die mooie blouse die je bijna nooit aan hebt omdat hij eigenlijk net een maat te klein is lekker in de kast hangen en kies voor kleding die comfortabel, maar stijlvol is. Het belangrijkste is dat jij je er goed in voelt, dat straal je dan ook uit.

Don’t: Doe niet moeilijk over de rekening

Het is altijd een ongemakkelijk moment: wie betaalt de rekening? Je kent je date natuurlijk nog niet zo goed, dus je weet niet hoe hij of zij erin staat. Stel altijd voor om de rekening te delen, maar als hij of zij aangeeft alleen te willen betalen, doe er dan niet te moeilijk over. Zo voorkom je ongemakkelijke momenten.

Nu je alles weet over wat je wel en beter niet kunt doen tijdens de eerste date, is het tijd om een leuke activiteit te zoeken. Ook daar kunnen we je mee helpen. Ontdek hier de beste date ideeën. Succes!