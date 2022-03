Fryslân: Zes aanhoudingen en drie kwekerijen aangetroffen

De politie heeft donderdagochtend op meerdere locaties in Fryslân zes aanhoudingen verricht in een onderzoek naar hennepteelt. Er zijn drie in werking zijnde hennepkwekerijen aangetroffen. Het politieonderzoek leidde naar een hoofdverdachte. Hij wordt verdacht van grootschalige kweek van en het handelen in hennep. Deze 31-jarige man uit Leeuwarden is donderdagochtend aangehouden in Leeuwarden. Er wordt op dit moment op acht locaties onderzoek gedaan door de politie.

Op de Wommelserweg in Tzum werd een hennepkwekerij met enkele honderden planten aangetroffen. Op deze locatie zijn een 38-jarige man en een 30-jarige vrouw uit de gemeente Waadhoeke aangehouden. In een bedrijfspand aan de Pasteurweg in Leeuwarden werd een hennepkwekerij met enkele honderden planten aangetroffen. Daar is een 49-jarige man uit Franeker aangehouden. Aan de Barent Fockesstraat in Leeuwarden is een hennepkwekerij met ongeveer 100 planten aangehouden. Een 27-jarige man uit Leeuwarden is hier aangehouden.

In een pand in Deinum trof de politie goederen aan waarmee hennep kan worden geknipt, gedroogd en verpakt. Op deze locatie is verpakte hennep in beslag genomen. Een 52-jarige man uit de gemeente Waadhoeke is aangehouden.

Op locaties in Bolsward en Hemelum zijn hennepkwekerijen in aanbouw aangetroffen. Deze locaties waren bijna gereed voor de kweek van hennep. In Bolsward en Hemelum zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Tot slot is er een zoeking geweest in een bedrijfspand in Leeuwarden. Hier zijn verschillende goederen aangetroffen die gebruikt kunnen worden voor het kweken van hennep. Deze goederen zijn in beslag genomen. Op deze locatie zijn ook twee voertuigen in beslag genomen.

Onderzoek gaat door

Alle hennepkwekerijen worden geruimd door specialisten. De aangetroffen planten en de verpakte hennep worden vernietigd. De zes aangehouden verdachten zitten vast en worden gehoord. Op dit moment wordt niet uitgesloten dat er nog doorzoekingen gaan plaatsvinden op andere locaties. Ook worden er mogelijk meer aanhoudingen verricht. In het onderzoek naar de hoofdverdachte wordt ook zijn financiële administratie doorgelicht. Zo wordt er onderzocht of er mogelijk sprake is van witwassen.