Kleine ondernemers krijgen voortaan eerder hun geld

Hiermee wordt de huidige toegestane betaaltermijn gehalveerd en gelijkgesteld aan die van de overheid.

Mkb’ers beter beschermd

Kleine en middelgrote ondernemers die aan het grootbedrijf leveren, gaven in onderzoeken aan dat er steeds later wordt betaald in plaats van eerder. Ook bleek dat de betaaltermijn regelmatig door het grootbedrijf wordt bepaald en in sommige gevallen zelfs eenzijdig wordt verlengd. Dit laatste is sinds de coronacrisis steeds vaker het geval waardoor kleinere ondernemers extra in de problemen kunnen komen.

Mkb’ers beschikken over het algemeen over kleinere reserves, late betalingen hebben een negatieve invloed op de kaspositie en daarmee op de levensvatbaarheid van mkb-ondernemingen. Het verkorten van de betaaltermijn kan hierbij het verschil maken. Met dit aangenomen wetsvoorstel worden mkb’ers beter beschermd.

Melding maken van te late betalingen

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen melding maken van te late betalingen. Dit kan volledig anoniem bij het tijdelijke Meldpunt Achterstallige Betalingen, dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in januari 2021 heeft opgezet. Dit meldpunt blijft langer geopend, ondernemers kunnen tot 26 januari 2023 hun melding doen.