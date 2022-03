Porsche uitgebrand bij tankstation

Donderdagavond omstreeks 19:35 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een autobrand bij het Esso tankstation langs de snelweg A2 bij Liempde. Nabij het tankstation had een personenauto, een Porsche Panamera Turbo S E-Hybride met een catalogusprijs van €261.005, vlam gevat. Vermoedelijk is de bestuurder over een schrikblok gereden, waarna het voertuig vlam vatte.

De brand ging gepaard met een flinke rookontwikkeling, de rook was vanaf de wijk Oost in Boxtel duidelijk zichtbaar. De toegesnelde brandweer had de brand snel onder controle maar kon niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Om over voldoende water te beschikken werd nog de hulp van een waterwagen uit ‘s-Hertogenbosch ingeroepen. Naast de brandweer waren ook Rijkswaterstaat en de politie ter plaatse. Omdat het een hybride voertuig betrof, is er een speciale dompelcontainer ter plaatse gekomen. De auto is in de dompelcontainer geplaatst, waarna deze naar een depot in Eindhoven is gebracht.