Aangehouden Willem Engel blijft 14 dagen langer vast

Verdenking

Het OM verdenkt de Engel van het plaatsen van zeven opruiende berichten op social media. Dit is gebeurd in de periode van juni 2020 tot december 2021. Deze berichten hebben er toe geleid dat andere mensen strafbare feiten hebben gepleegd of daartoe zijn aangezet. Omdat het onderzoek op dit moment nog loopt, kan het OM daar niet inhoudelijk op reageren.

Vrijheid van meningsuiting

De vrijheid van meningsuiting is een van de fundamentele rechten in de Nederlandse wet. Je mag dus zeggen en vinden wat je wilt. Maar aan die vrijheid van meningsuiting zijn grenzen gesteld. 'Een van die grenzen is dat uitingen anderen nooit mogen aanzetten tot het plegen van strafbare feiten. Als dat wel gebeurt heeft het OM de taak, als handhaver van de wet, om op te treden', aldus het OM.