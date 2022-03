Doorzoekingen en aanhouding in onderzoek naar cryptovaluta

In een lopend strafrechtelijk onderzoek van het Landelijk Parket naar verdachte geldstromen en transacties met cryptovaluta, heeft de politie dinsdag zoeking gedaan in een woning in Zaandam en in een woning in Valencia (Spanje). Daarbij is nauw samengewerkt met de Guardia Civil.

Een 40-jarige verdachte werd in zijn woning in Zaandam aangehouden. Hij is zojuist voorgeleid aan de rechter-commissaris in Den Bosch die voor 14 dagen de bewaring heeft bevolen. De man wordt verdacht van (gewoonte)witwassen en valsheid in geschrifte. De verdachte heeft voor een bedrag van enkele miljoenen euro’s transacties met cryptocurrency verricht.

Beslag

De Dienst Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid doorzocht dinsdag de adressen in Nederland en Spanje. Het Finec Team (Financieel Economische Criminaliteit) van de Landelijke Recherche is onder andere gespecialiseerd om (digitale) geldstromen in kaart te brengen. In Spanje is beslag gelegd op een woning met zwembad, een motor en twee auto’s.

Er is verder beslag gelegd op administratie en gegevensdragers die kunnen duiden op handel in crypto valuta. Ook is beslag gelegd op vervalste documenten. In de woning lagen dure schoenen en andere merkartikelen.

Recente veroordeling

De aangehouden verdachte is onlangs nog, op 9 februari 2022, in een ander strafrechtelijk onderzoek (26Keller) veroordeeld tot 12 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Hij had zich schuldig gemaakt aan het witwassen van ruim 100.000 euro en het bezit van 174 MDMA-tabletten.

Het onderzoek gaat verder. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.