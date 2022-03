Man (22) doodgestoken in Rosmalen, politie houdt twee minderjarige meisjes aan

In het Brabantse Rosmalen is zaterdagavond een 22-jarige man om het leven gekomen bij een steekincident op een terras van een horecagelegenheid. De politie heeft twee minderjarige meisjes aangehouden.

Melding steekincident

De politie kreeg zaterdagavond melding van het steekincident bij de horecagelegenheid aan de Dorpsstraat in Rosmalen. Meerdere eenheden van de politie kwamen ter plaatse bij het plein De Driesprong waar veel horecapanden zijn gevestigd.

Ruzie

'Uit eerste onderzoek blijkt dat er een ruzie ontstond op het terras van een eetgelegenheid aan de Driesprong in Rosmalen. Het slachtoffer werd daarbij gestoken en vluchtte naar een andere horecagelegenheid. Daar overleed hij aan zijn verwondingen', aldus de politie.

Slachtoffer is 22-jarige man

Het dodelijke slachtoffer betreft een 22-jarige man. De twee aangehouden verdachten zijn meisjes van 16 en 17 jaar oud. De politie is een uitgebreid onderzoek aan de Driesprong in Rosmalen gestart om de precieze toedracht in kaart te brengen.