Politie zoekt mogelijk vrouw vanwege woningbrand Arnhem

In de nacht van zaterdag op zondag is er brand uitgebroken in en hoekwoning aan de Sperwerstraat in Arnhem. 'Wij doen onderzoek naar de oorzaak van de woningbrand aan de Sperwerstraat en zijn daarbij ook nog op zoek naar mogelijke getuigen', zo laat de politie zondag weten.

Uitslaande brand

De brand werd rond 05.40 uur gemeld. 'Er was sprake van een uitslaande brand met flinke rookontwikkeling. Op het moment van de brand was er niemand in de hoekwoning aanwezig. De twee naastgelegen woningen werden ontruimd', aldus de politie. De bewoners van die woningen raakten niet gewond.

Burgernetbericht

Een getuige had iemand in de buurt van de brand gezien die mogelijk relevant is voor het onderzoek. Daarvoor werd een burgernetbericht verstuurd. Het ging mogelijk om een vrouw van ongeveer 1.70 meter lang met een zwarte jas met capuchon of muts en een grijze broek met uitlopende pijpen. Deze persoon is nog niet gevonden.

Sporenonderzoek en getuigen gezocht

De oorzaak van de brand is op dit moment nog niet duidelijk. Zondag wordt verder sporenonderzoek gedaan. De politie komt graag in contact met getuigen die informatie of beelden hebben die voor het onderzoek relevant kunnen zijn.