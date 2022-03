Ruim 3 duizend Nederlandse bedrijven deden handel met Rusland

In 2021 waren er in het Nederlandse bedrijfsleven ruim 3 duizend bedrijven die goederen naar Rusland exporteerden. Hiervan is 40 procent een groothandelsbedrijf, en 10 procent machine-industrie.

Bijna 2 duizend bedrijven importeerden goederen uit Rusland. Ook hier zijn de groothandelaren de grootste groep (bijna 30 procent), gevolgd door machine-industrie (5 procent) en detailhandel (4 procent). Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Het aantal exporteurs is de laatste jaren min of meer constant rond de 3 duizend, het aantal importeurs is in 2021 toegenomen met bijna 400.

Relatief veel handel met Rusland door grootbedrijf

Het grootbedrijf - inclusief Nederlandse dochterbedrijven van (buitenlandse) concerns - is zowel bij de export als bij de import verantwoordelijk voor het overgrote deel van de handel met Rusland. Voor de export is dat bijna 85 procent, voor de invoer ruim 90 procent. Het belang van het grootbedrijf is bij de handel met Rusland zowel bij de invoer als de uitvoer groter dan bij de handel met de rest van de wereld.

Vooral handel en industrie

Ruim drie kwart van de exportwaarde en ruim de helft van de importwaarde wordt verzorgd door de bedrijfstakken handel en industrie. De belangrijkste exportproducten van de industrie zijn medicijnen, overige automobielen en kunststoffen. Van de handel zijn dat ruwe plantaardige producten (vooral bloemen), kantoormachines en medische instrumenten en apparaten.

De belangrijkste importproducten voor de industrie zijn aardolie(producten), steenkool, ijzer en staal. Ook voor de handel zijn dat aardolie(producten), gevolgd door non-ferrometalen (in het geval van Rusland vooral koper), kurk en hout.