Jongen (17) veroordeeld na steekpartijen en gewapende overval

De rechtbank Noord-Holland heeft een 17-jarige verdachte veroordeeld voor zijn aandeel in vechtpartijen. Dat gebeurde op 17 augustus 2020 in Warmenhuizen en 14 augustus 2021 in Schagen. Hij stak onder meer twee slachtoffers met een mes, van wie een als gevolg van de verwondingen had kunnen overlijden. Ook heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan een gewapende overval op een kledingzaak op 12 september 2020 in Hoorn.

De rechtbank heeft de verdachte veroordeeld tot jeugddetentie van vier maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Daarnaast krijgt hij een zogenoemde gedragsbeïnvloedende maatregel opgelegd voor 12 maanden. Ook moet hij nog een werkstraf uitvoeren van 40 uren die hij voorwaardelijk kreeg opgelegd voor een eerdere veroordeling in november 2020. Ten slotte moet de verdachte schadevergoedingen betalen aan vier slachtoffers.

Geweldsdelicten en gewapende overval

De verdachte heeft zich tijdens vechtpartijen schuldig gemaakt aan meerdere ernstige geweldsdelicten. Dat gaat om poging doodslag, zware mishandeling en openlijke geweldpleging. De rode draad hierin is dat verdachte zich snel onheus bejegend voelt en vervolgens de confrontatie opzoekt om verhaal te halen. Daarbij schuwt hij het gebruik van geweld en zelfs een mes niet. Twee van de slachtoffers zijn door verdachte met een mes gestoken en daarbij ernstig gewond geraakt, waarbij het niet ondenkbaar was dat één van hen ten gevolge van de verwondingen had kunnen overlijden.

Ook heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan een gewapende overval op een kledingzaak in Hoorn. Verdachte is kort na sluitingstijd de winkel binnen gegaan en heeft de twee aanwezige medewerksters met een vuurwapen bedreigd. Na het pakken van de buit is hij in een gereedstaande auto gestapt en zijn verdachte en de mededader weggereden. De buit was 597 euro. Zijn meerderjarige mededader werd hiervoor in september veroordeeld.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat het gedrag van de verdachte in de vechtpartijen onaanvaardbaar is, ongeacht of de slachtoffers een aandeel hadden in wat er is gebeurd. Voor een aantal slachtoffers heeft het ernstige gevolgen gehad. Daarnaast heeft de verdachte door een gewapende overval te plegen op de kledingwinkel, een zeer beangstigende situatie veroorzaakt voor de winkelmedewerksters. Dat bleek onder meer uit de slachtofferverklaring die tijdens de zitting is voorgelezen.

Uit onderzoeken van de psycholoog, psychiater en Raad voor de Kinderbescherming blijkt dat er sprake is van verschillende stoornissen bij verdachte die een versterkend effect op elkaar hebben. Zonder behandeling en begeleiding wordt de kans op herhaling hoog ingeschat. Op dit moment lopen er al diverse behandelingen en zet de verdachte positieve stappen. De rechtbank vindt het van belang dat deze behandelingen worden voortgezet. Daarom legt de rechtbank de zogenoemde gedragsbeïnvloedende maatregel op. Dat betekent dat hij een jaar lang verplicht zeer intensief behandeld en begeleid wordt. Werkt hij daar niet aan mee dan kan hij tot een halfjaar in een jeugdgevangenis worden geplaatst.

Aan het voorwaardelijke deel van zijn jeugddetentie verbindt de rechtbank verschillende voorwaarden, zodat ook toezicht, begeleiding en behandeling zijn gegarandeerd als zijn huidige traject is afgelopen. Ook moet hij schadevergoeding betalen aan meerdere benadeelden, in totaal bijna 10.000 euro.