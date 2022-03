Bijzondere archeologische vondst op festivalterrein Zwarte Cross in Lichtenvoorde

Zwarte Cross 2019 bezoeker Jarno S. werd tijdens een standaard bodemonderzoek in winterslaap aangetroffen. "Het laatste wat ik nog weet is dat ik een rondje ging halen in de Megatent", aldus de verbaasde S. zelf.

De opbouw van het Startschotgala kon vanochtend zoals gepland beginnen nadat archeologen het terrein vrij verklaarden. Jarno S. zelf is inmiddels na een volledige medische keuring volledig fit verklaard voor het aanstaande festivalseizoen. Tevens is hij bijgepraat over de gebeurtenissen van de afgelopen 2,5 jaar. "Ik heb een wat droge mond en slikken gaat soms nog wat stroef, maar voor de rest ben ik blij dat ik toch eigenlijk geen enkel feestje heb hoeven missen", aldus S. Het eerste festival van de Feestfabriek AKG, Startschotgala, zal een ode zijn aan de wederopstanding van de festivalbezoeker. Niet alleen een ode aan Jarno, maar ook aan al die andere feestvierders die in een spreekwoordelijke winterslaap verbleven de afgelopen jaren.