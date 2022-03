Dood aangetroffen man (68) weiland Oirschot was geen misdrijf

De politie gaat er niet langer vanuit dat de dode man die maandag werd gevonden in Oirschot door een misdrijf om het leven is gekomen. Dit meldt de politie woensdag

'Omstandigheden vroegen om nader onderzoek'

De 68-jarige man werd maandagavond rond 18.45 aangetroffen in een weiland aan de Broekstraat. 'De omstandigheden ter plaatse waren dusdanig dat we een misdrijf niet uit konden sluiten. Daarop zijn we direct gestart met een groot onderzoek', aldus de politie.

Natuurlijke dood

Inmiddels is uit onderzoek van de politie gebleken dat een misdrijf uit kan worden gesloten en dat deze man een natuurlijke dood is gestorven. Daarmee is het politieonderzoek afgerond.