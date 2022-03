Agent onwel door onbekende stof na vondst dode in woning Arnhem

In Arnhem is woensdagochtend een agent in een woning aan de Fruithoeve onwel geworden na een melding in het kader van hulpverlening. Dit meldt de politie woensdag.

Ziekenhuis

De agent, die op de melding afging en de woning betrad is door een nog onbekende stof onwel geraakt. 'We zijn met verschillende collega’s aanwezig voor onderzoek. De agent is overgebracht naar het ziekenhuis. De betrokken collega ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis en hij maakt het na omstandigheden goed', aldus de politie

Dode in woning aangetroffen

In de woning aan de Fruithoeve is een overleden persoon aangetroffen. De politie heeft de nabestaanden in kennis gesteld. Vanwege de aanwezige stof zijn voor de zekerheid een aantal naastgelegen woningen ontruimd. Het onderzoek naar de stof en de doodsoorzaak van de aangetroffen persoon loopt.

Onderzoek naar onbekende stof

De omgeving van de woning aan de Fruithoeve is afgezet voor onderzoek. Specialisten van onder meer de brandweer doen onderzoek naar de stof. De stof is in de woning aangetroffen. De hulpdiensten zullen mogelijk langere tijd nodig hebben voor onderzoek en werkzaamheden.

Update 17.15 uur

Het lichaam van de overleden persoon is overgebracht naar Forensische Opsporing in Elst voor onderzoek. Ook in de woning loopt het onderzoek nog.