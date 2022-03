NVWA neemt 750.000 euro in beslag bij eierhandelaar

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op dinsdag 22 maart in totaal 750.000 euro aan contant geld in beslag genomen bij een eierhandelaar in de provincie Zuid-Holland. Rechercheurs en inspecteurs troffen het grote geldbedrag aan bij de doorzoeking van een bedrijfspand en een woning. Ook namen zij bedrijfsadministratie in beslag. De handelaar wordt ervan verdacht te frauderen met de herkomst van eieren.

Het onderzoek startte nadat de Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken (COKZ) bij eerdere controles van het bedrijf tekortkomingen op het gebied van tracering had geconstateerd. Niet van alle aanwezige eieren was te achterhalen waar ze vandaan kwamen. Dat is wel verplicht. In het verleden is deze handelaar door de rechtbank al eens veroordeeld voor fraude met de herkomst van eieren. Omdat het vermoeden bestond dat er ook nu opzet in het spel was, kwamen COKZ en NVWA gezamenlijk in actie.

Doorzoekingen

Op een bedrijfslocatie werd naast een hoeveelheid geld ook een grote voorraad lege verpakkingen voor biologische eieren aangetroffen. Dat terwijl de verdachte geen biologische eieren mag verhandelen. Ook vonden de rechercheurs en inspecteurs een grote hoeveelheid ongestempelde eieren en een stempelmachine. Het stempel op een ei geeft aan van welke pluimveehouderij dat ei afkomstig is. Omdat de herkomst van de eieren niet duidelijk is, bestaat het vermoeden dat de verdachte de eieren van niet kloppende stempels voorziet. Daarom is de stempelmachine in beslag genomen. Op last van de NVWA mogen 110.000 eieren niet meer verkocht worden voor menselijke consumptie, omdat niet te achterhalen is waar ze vandaan komen.

In de woning van de eierhandelaar hebben rechercheurs bedrijfsadministratie in beslag genomen. Met behulp van een geldhond werd de woning vervolgens doorzocht. De hond sloeg op verschillende plaatsen in de woning aan. Telkens vonden de rechercheurs daar contant geld; in totaal ruim 700.000 euro. Het geld is in beslag genomen.

Belang traceerbaarheid

Frauderen met de herkomst van levensmiddelen is een risico voor de voedselveiligheid. Wanneer er iets mis blijkt te zijn met een levensmiddel, moet te achterhalen zijn waar het product vandaan is gekomen en aan wie het is geleverd. Op die manier kan een mogelijk schadelijk levensmiddel van de markt worden gehaald en kunnen consumenten gewaarschuwd worden. Dat is niet mogelijk wanneer de herkomst op papier wordt veranderd.

Misdaad mag niet lonen

De NVWA heeft een groot geldbedrag in beslag genomen en onderzoekt hoe de verdachte daaraan is gekomen. Wanneer er beslag ligt op geld, kunnen verdachten het niet meer wegsluizen. Na een veroordeling door de rechtbank kan het geld dat is verdiend met illegale activiteiten daardoor worden afgepakt. Want misdaad mag niet lonen.