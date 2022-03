Zomertijd: de klok vannacht een uur voorruit

In de nacht van zaterdag op zondag gaat de klok weer een uur vooruit. Om 02.00 uur zal het 03.00 uur worden en is de zomertijd weer van kracht en hebben we een uurtje korter slaap.

Het instellen van een zomer- en wintertijd dateert uit 1916 en was bedoeld dat men optimaal van het daglicht gebruik kon maken en zodoende elektriciteit bespaarde. Na de oorlog in 1946 tot 1976 werd de zomertijd niet gehanteerd. Het is sedert 1996 dat in het laatste weekend van maart de zomertijd ingaat. In het laatste weekend van oktober gaat de tijd weer terug naar de standaard tijd.

Niet iedereen ziet het nut in van een zomer- en wintertijd. Tegenstanders zeggen dat het niet bewezen kan worden of het daadwerkelijk energie besparend is. Ook hebben mensen last van hun biologische ritme dat verstoord wordt door het uur tijdsverschil.