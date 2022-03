Politie onderzoekt explosie Vuurplaat

Het was zaterdagochtend 5.50 uur. De straat in Rotterdam-Feijenoord schrok wakker. Bewoners belden 112 en vertelden over trillende ramen en grond en een harde knal. Politie en brandweer waren er snel en onderzochten de explosie. Er is gesproken met bewoners van de vuurplaat en omliggende straten. Forensische rechercheurs startten op en bekeken sporen en vonden ontstekingsmateriaal, waardoor het erop lijkt dat er opzet in het spel is. De voorgevel van een pizzeria is er uit en het pand heeft veel schade. Ook de ramen van een naastgelegen pand zijn gesneuveld. Gelukkig raakte er niemand gewond. Er zal meer onderzoek nodig zijn om te achterhalen waarom dit incident heeft plaatsgevonden, wat precies de explosie gaf en op wie dit gemunt was.