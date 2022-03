Brandweer dooft flinke bermbrand

Rond 15.55 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een bermbrand langs de Kruissteeg in Cromvoirt.

Over een lengte van z’n 30 meter brandde de berm. Brandweerlieden doofde de vlammen en controleerde met een warmtebeeldcamera of het vuur volledig was gedoofd waarna met weer terug naar de kazerne keerde.