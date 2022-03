Politie en gemeente treden op tegen illegale straatraces

Naar aanleiding van overlastklachten van omwonenden over illegale races die plaats zouden vinden in Zevenbergschen Hoek (omgeving Spoordreef en Geldersedijk), heeft de politie, samen met de gemeente Moerdijk, vandaag op die meldingen geacteerd.

Al sinds enige tijd klagen buurtbewoners dat de rust verstoord wordt door crossgeluiden die afkomstig zijn van de illegale straatraces, bovendien ontstaat er gevaar voor overige weggebruikers op het industrieterrein. Zondag 27 maart 2022 bleek dat er dertien motoren en rond de 150 auto’s naar Zevenbergschen Hoek waren gekomen om daar te racen en te kijken.

Geen vergunning

Sowieso is er een vergunning van de gemeente nodig om een dergelijk evenement te mogen organiseren, maar die wordt niet afgegeven omdat het terrein waar de deelnemers op rijden niet voor het houden van races bedoeld is. Het is een industrieterrein en geen afgeschermd circuit. Dat maakt de races gevaarlijk en daarmee illegaal.

Bij eerdere edities in de afgelopen weken zijn al bekeuringen uitgedeeld en werden deelnemers en organisatie verzocht het terrein te verlaten. Hieraan werd dan geen gehoor gegeven. De tijd van waarschuwen was vandaag voorbij en de politie trad vandaag dus, samen met de handhavers van de gemeente Moerdijk, repressief op. In totaal werden dertig mensen bekeurd voor verschillende overtredingen. Ook werden dertien motoren en een quad in beslag genomen. Op de in beslag genomen voertuigen gaat de politie technisch onderzoek uitvoeren. Mochten er zaken niet in orde zijn dan maakt de politie proces-verbaal op tegen de eigenaars.

Stevig optreden tegen illegale straatraces is belangrijk, onderstreept burgemeester Aart-Jan Moerkerke van Moerdijk. “Het gaat om enorme overlast voor omwonenden en zeer gevaarlijke situaties. Dat moet stoppen. Daarom pakten we vandaag fors uit en dat heeft resultaat gehad.”