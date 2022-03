Winnaressen Miss Beauty of Friesland 2022

Afgelopen zondag was de grote finale van Miss Beauty of Friesland in het theater Sneek. Al een aantal maanden lang keken de Friese missen uit naar dit moment, en de kans om te stralen op het podium. Van de honderden aanmeldingen stonden er nog 31 finalisten op het podium, onderverdeeld in twee categorieën.

Miss Teen of Friesland (15 t/m 18 jaar) en Miss Beauty of Friesland (19 t/m 26 jaar). Na een leertraject met verschillende oefendagen, waaronder mediatraining, fotoshoots, assertiviteitstraining en survival zijn er prachtige winnaressen gekozen door een vakkundige jury.

Alysha Bunicich, Miss Beauty of Friesland 2021 heeft de 20 jarige Rabea Jaeger (rechts op foto) uit Heerenveen gekroond tot Miss Beauty of Friesland 2022! Rabea houdt veel van dieren én mensen en wilt later chirurg worden om met haar passie uiteindelijk levens te kunnen redden.

Miss Teen of Friesland: Zana Udo kroonde haar waardige opvolger: Dalia van Gessel, 16 jaar uit Leeuwarden. Momenteel volgt ze de HAVO en daarna wil Dalia naar de Hogere Hotel school. Dalia haar droom is om later in Parijs een internationaal hotel te leiden. Ze spreekt nu al 5 talen, waaronder vloeiend Arabisch!

Zij zullen Friesland gaan vertegenwoordigen in de Nederlandse verkiezing. Miss Beauty is één van de grootste verkiezingen in Nederland en zal in juli plaatsvinden in Studio 21 (uiteraard met voorafgaand een leertraject). Wij zijn allen erg trots op onze Fryske toppers! Wij feliciteren alle winnaressen met hun mooie titels en bedanken alle finalisten voor hun tijd en inzet!