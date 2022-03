Oorlog in Oekraïne benadrukt belang van Frisian Flag

Maandagochtend is, voor het eerst in 3 jaar, de internationale jachtvliegoefening Frisian Flag weer begonnen. 'De afgelopen 2 jaar werd het evenement afgelast vanwege het coronavirus', zo meldt het ministerie van Defensie maandag.

Oorlog Oekraïne

Tot en met 8 april trainen tientallen nationale en internationale toestellen vanaf Vliegbasis Leeuwarden. 'Dat gebeurt om voor elke opdracht altijd inzetgereed te zijn. Het belang daarvan maakt de oorlog in Oekraïne nog maar weer eens duidelijk. Jachvliegtuigen houden daar nu dagelijks de Oostgrens van het NAVO-grondgebied in de gaten', aldus het ministerie.

F-16's en F-35's

De komende 2 weken zijn toestellen uit Canada, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Nederland en de Verenigde Staten actief in het luchtruim boven zee. De Koninklijke Luchtmacht is present met zowel de F-16 als de F-35. Ook wordt er gevlogen met transportvliegtuigen, Apache-gevechtshelikopters en Cougar-transporthelikopters. In totaal stijgen dagelijks zo’n 30 toestellen op.

Samenwerking tijdens grootschalige conflicten

Doel van Frisian Flag is om de vliegers voor te bereiden op samenwerking tijdens grootschalige conflicten in internationaal verband. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij dreigende situaties, zoals in het verleden boven Kosovo, Afghanistan en Irak en nu dus aan de Oostgrens van het NAVO-grondgebied.

Oefengebieden

Tijdens Frisian Flag wordt gebruik gemaakt van het grote militaire oefengebied boven de Noordzee en Noord-Nederland. Naast Vliegbasis Leeuwarden worden ook het NAVO-oefenterrein de Vliehors range op Vlieland, Maritiem Vliegkamp De Kooy en militair oefenterrein de Marnewaard opengesteld voor de oefeningen.

In het gebied tussen Maritiem Vliegkamp de Kooy en de Marnewaard mogen helikopters laag vliegen. De gevechtsvliegtuigen vliegen op een minimale vlieghoogte van 2000 meter, behalve bij het opstijgen en landen.

Apaches

Dat Apache-gevechtshelikopters aan Frisian Flag deelnemen is voor het eerst, net als de Cougars. Reden daarvoor zijn toegevoegde scenario's in oorlogsgebied. Zo maken jachtvliegtuigen een deel van het luchtruim vrij in vijandelijk gebied waar gewonden zijn gevallen. Onder bescherming van een of meerdere Apaches voeren Cougars vervolgens een medische evacuatie uit en transporteren de gewonde militairen zo snel mogelijk naar een hospitaal.

Ligging ideaal

De ligging van Vliegbasis Leeuwarden maakt de locatie ideaal voor de oefeningen. De luchtmachtbasis bevindt zich middenin het grootste oefengebied van West-Europa. Hierdoor kan de vliegtijd optimaal worden benut. De oefeningen duren doordeweeks van 8.00 uur tot 17.00 uur. Er wordt alleen ’s avonds en in het weekend gevlogen als er bijvoorbeeld technische ondersteuning nodig is voor de buitenlandse deelnemers.