Plofkraak Duivendrecht

De Amsterdamse recherche is bezig met een uitgebreid onderzoek naar een plofkraak die in de vroege ochtend van woensdag 30 maart 2022 heeft plaatsgevonden op een geldautomaat in Duivendrecht.

Rond 03.40 uur kwamen bij de meldkamer meerdere meldingen binnen dat er een harde knal was gehoord in de omgeving van het bedrijventerrein rond De Flinesstraat in Zuidoost. Toegesnelde politiemensen constateren dat een aanwezige geldautomaat was geforceerd met, vermoedelijk, explosieven. De gevel is flink beschadigd geraakt door de enorme knal. Er zijn geen gewonden gevallen. De Explosieven Opruimingsdienst is ter plaatse geweest om eventueel nog aanwezige explosieven veilig te verwijderen.

Vluchtscooter

Een getuige zag na de plofkraak een donkere scooter met twee personen wegrijden in de richting van de Van der Madeweg. Agenten zochten in de omgeving naar deze personen, maar zij werden niet meer aangetroffen.