Geen cash of dure auto’s, maar beslag op NFT’s

Het Cybercrimeteam van de politie Oost-Nederland heeft in een lopend onderzoek beslag gelegd op diverse cryptovaluta en zogenoemde NFT’s. Het is voor het eerst dat er door een Nederlandse opsporingsdienst beslag is gelegd op NFT’s.

Als je een muntstuk van één euro gebruikt om te betalen, maakt het niet uit welk eurostuk uit je portemonnee dat is. De munten zijn namelijk vervangbaar; alle 1-euromunten vertegenwoordigen immers dezelfde waarde. Dit wordt ook wel ‘fungibel’ genoemd. Cryptovaluta zoals bitcoin, litecoin en ethereum zijn ook fungibel.

'Digitale kunst'

Daar tegenover staan non-fungibele cryptovaluta, die uniek zijn. Een non-fungible-token (NFT) is een individuele, unieke, digitale registratie op een blockchain. NFT’s zijn met name populair als ‘digitale kunst’, met als meest bekende items afbeeldingen van apen, katten of punks. Deze plaatjes zijn uniek en in sommige gevallen zelfs miljoenen euro’s waard.

De politie heeft, in een lopend onderzoek naar de handel in privégegevens, succesvol beslag gelegd op meerdere NFT’s. Doordat NFT’s een waarde vertegenwoordigen, kunnen ze daarmee als opbrengsten van strafbare feiten worden afgepakt, zoals normaliter bijvoorbeeld gebeurt met dure auto’s of grote sommen cashgeld.