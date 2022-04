Overheid start landelijke energiebesparingscampagne: zet kachel niet hoger dan 19 graden

Woningen isoleren

'Om mensen te helpen bij het isoleren van hun woning komt het kabinet met het Nationaal Isolatieprogramma om slecht geïsoleerde huur- en koopwoningen snel en slim aan te pakken. Het doel is om 2,5 miljoen woningen te isoleren', aldus het ministerie.

Minder afhankelijk van Russisch gas

'Energiebesparing heeft de afgelopen jaren niet de aandacht gekregen die het verdient. Daar gaan we nu verandering in brengen. Het is om meerdere redenen verstandig om energie te besparen. Het is goed voor je portemonnee, het klimaat én het helpt ons om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Daarom zetten we energiebesparing de komende tijd bij iedereen op de kaart. Dat doen we met een campagne met praktische bespaartips waarmee huishoudens en bedrijven direct energie kunnen besparen en met extra geld om mensen te helpen bij het isoleren van hun huis', zegt minister Rob Jetten.

Urgentie besparen en isoleren 'groter dan ooit'

'De urgentie om energie te besparen en beter te isoleren is groter dan ooit. Daarom slaan we de handen ineen en komen we met het Nationaal Isolatieprogramma. Zo kunnen we mensen snel en direct helpen bij het isoleren van hun huis. Het doel is dat we 2.5 miljoen woningen gaan isoleren. Ook neemt het kabinet zelf maatregelen om energie te besparen. In circa 200 Rijkskantoren gaat de verwarming gemiddeld 2 graden lager in de winter en wordt minder gekoeld in de zomer', zegt minister Hugo de Jonge.