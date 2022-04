Drugscrimineel Mink K. opgepakt in Libanon

In Libanon zijn twee Nederlanders opgepakt die internationaal werden gezocht voor drugshandel. Een van hen is crimineel Mink K. (60), al tientallen jaren een bekende naam uit de Nederlandse onderwereld. Ook een man van 41 is opgepakt.

Beiden zijn vermoedelijk betrokken bij grootschalige internationale drugshandel. Tegen hen zijn in een onderzoek door de Landelijke Recherche verdenkingen gerezen van betrokkenheid bij cocaïnetransporten van honderden kilo’s vanuit Zuid-Amerika naar Nederland.

Het spoor naar de verdachten is zichtbaar geworden in onderschepte PGP-berichten van Sky ECC. Deze cryptocommunicatie dienst is begin 2021 door de opsporingsdiensten gekraakt. Een analyse van onderschepte Sky-berichten heeft zicht gegeven op de rol van de 60-jarige verdachte bij de invoer van 370 kilo cocaïne in 2020.

Nadat deze partij in Antwerpen aankwam, raakte de drugsorganisatie het zicht kwijt op de pallets met dozen bananen en cocaïne. De Nederlander was vanuit Libanon vermoedelijk druk bezig om te achterhalen waar de drugs waren gebleven. De vermiste zending werd uiteindelijk in oktober 2020 in Duitsland in beslag genomen in een supermarkt.

Uitlevering

De 41-jarige verdachte wordt in verband gebracht met illegale zendingen van 750 en 840 kilo cocaïne die in 2021 in de havens van Antwerpen en Rotterdam zijn onderschept. Aan de Libanese autoriteiten is door het Openbaar Ministerie de uitlevering van beide verdachten gevraagd. Het is nog niet bekend hoe veel tijd deze procedure in beslag zal nemen.