Felle brand verwoest bijgebouw in achtertuin Ambachtstraat in Schijndel

De brandweer werd zondagmorgen rond 08.15 uur gealarmeerd voor een brand in een bijgebouw in een achtertuin van een woning aan de Ambachtstraat op bedrijventerrein Rooiseheide in Schijndel.

Veel rook

De brand ging gepaard met hevige rookontwikkeling die gepaard ging die vanaf grote afstand zichtbaar was. De brandweer schaalde op naar middelbrand en zette twee blusvoertuigen en een waterwagen in. De brand trok het nodige bekijks van nieuwsgierigen, de politie sloot een deel van het bedrijventerrein af. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.