Gewonde bij ongeval in Boxtel

In de nacht van zondag op maandag vond er rond 3.15 uur een eenzijdig verkeersongeval plaats op de Oirschotseweg in Boxtel. Een man botste met zijn auto op een boom, de schade aan het voertuig was enorm.

. Door het ongeval was de weg tussen Boxtel en Oirschot enige tijd gestremd voor het overige verkeer, zowel de rijbaan als het naastgelegen fietspad lagen vol met brokstukken. Na de eerste medische verzorging op locatie is de automobilist per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend.