Gewapende woningoverval Gemonde, daders gevlucht in zwarte auto

Vluchtauto zwarte VW Passat

Er zou niemand gewond zijn geraakt. De politie laat weten dat de daders zijn gevlucht in een zwarte Volkswagen Passat. Eén van hen droeg opvallende DHL-kleding. Momenteel is er nog veel onduidelijk, de politie is nog volop bezig met het onderzoek. Als men de verdachten ziet dan adviseert de politie om dan zelf geen actie te ondernemen maar direct de politie te waarschuwen via 112.