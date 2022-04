Strafbeschikking voor bouwbedrijf na overlijden kleuter op niet afgesloten bouwplaats

Op woensdag 8 juli 2020 kwam een vijfjarige kleuter om het leven op een bouwplaats in het Gelderse Ederveen, nadat hij van een stapel kalkzandsteenblokken was gevallen. Samen met drie andere kinderen was de kleuter aan het spelen op het bouwterrein

Strafbeschikking voor hoofdaannemer

Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland heeft nu besloten de hoofdaannemer, verantwoordelijk voor de bouwplaats, een strafbeschikking op te leggen van 20.000 euro. Naar het oordeel van het OM heeft het bedrijf zich niet aan voorschriften gehouden.

Geen hekken om bouwterrein

Het terrein was namelijk niet afgezet met hekken en daardoor vrij toegankelijk. Dat is in strijd met het Arbeidsomstandighedenbesluit. Dat besluit (artikel 3.27, lid 1) schrijft voor dat een bouwplaats gemarkeerd en afgebakend moet zijn. Verder waren de kalkzandsteenblokken die op het terrein waren geplaatst, niet op juiste wijze gezekerd; ze stonden los opgestapeld. “Er was niets gedaan om te voorkomen dat de blokken zouden omvallen”, aldus de officier van justitie die de zaak heeft beoordeeld.

Kalkzandsteenblokken omgevallen

Het omvallen van blokken had kunnen worden voorkomen door ze bijeen te houden met spanbanden, of door tegen het uiteinde van de rijen pallets te plaatsen op de daarvoor voorgeschreven wijze. De blokken waren op 6 juli geleverd. Er was dus genoeg tijd geweest om ze te zekeren, stelt het OM.

Bouwbedrijf

De strafbeschikking is opgelegd aan de rechtspersoon, het bouwbedrijf dat verantwoordelijk was voor het terrein. Individuele medewerkers van dit bedrijf worden niet strafrechtelijk vervolgd. Mocht het bedrijf de strafbeschikking niet voldoen dan zal de zaak alsnog aan de rechter worden voorgelegd. Betrokkenen zijn van deze beslissing op de hoogte gebracht.

Wees alert

Het OM wil deze tragische gebeurtenis aangrijpen om te benadrukken hoe gevaarlijk bouwterreinen zijn, zeker ook voor kinderen, en hoe belangrijk het is dat bedrijven zich aan veiligheidsvoorschriften houden. “Bouwbedrijven zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid op bouwplaatsen; ze moeten zich aan de regels houden. Veiligheidsvoorschriften zijn er niet voor niets”, aldus de officier. “Ongelukken zoals in Ederveen zouden we te allen tijd moeten zien te voorkomen. Daarom willen we iedereen waarschuwen; wees alert, let op.”