Politieagent vervolgd voor neerschieten verwarde man met bijl

De politieman die op donderdagavond 28 mei 2020 een 36-jarige man neerschoot in de Scheveningse Neptunusstraat, moet daarvoor bij de rechter verantwoording afleggen. Dat heeft het OM Den Haag besloten na uitvoerig onderzoek door de Rijksrecherche. De man - die met een bijl liep te zwaaien - werd door de agent in de borst geraakt.

Volgens de agent schoot hij om een collega te verdedigen. Maar het OM is er niet van overtuigd dat dat nodig was en wil dat de rechter zich over de zaak buigt.

Die avond ontving de politie een melding over een man die met een bijl door de Neptunusstraat liep. Hij zou twee mensen hebben verwond, op deuren slaan en zich verward gedragen. De politie rukte meteen met veel mensen uit.

Zij troffen de man met bijl aan. Meerdere agenten trokken daarop hun wapens. De man reageerde op geen enkele manier op aanwijzingen van de politie. Op enig moment richtte genoemde politieagent naar eigen zeggen zijn wapen op de buik van de man en schoot. Hij raakte de man daarbij in de borst.

Noodweer?

De politieagent verklaart uit noodweer te hebben gehandeld omdat de man met de bijl een directe bedreiging zou vormen voor een van zijn collega’s. De getroffen man werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Zoals gebruikelijk bij politieschietincidenten waarbij (zwaar)gewonden vallen, volgde er een Rijksrecherche-onderzoek. In dat kader was er afgelopen november ook een reconstructie in de Neptunusstraat. Inmiddels is het Rijksrecherche-onderzoek afgerond en door het OM bestudeerd.

Het OM ziet onvoldoende aanwijzingen voor de noodweersituatie waarop de agent zich beroept. Daarom heeft het OM besloten de agent te dagvaarden en voor de rechter te brengen. Het OM vindt het belangrijk dat er een rechterlijk oordeel komt in deze zaak. Wanneer de zaak op zitting wordt behandeld, is nog niet bekend.